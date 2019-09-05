Соловьев рассказал о новых военных конфликтах на Украине

В ближайшем будущем на Украине не исключены новые военные конфликты. Такое мнение высказал известный телеведущий Владимир Соловьев.

Он отметил, что решения, принимаемые нынешней властью, отрицательно сказываются на экономике страны. В качестве примера Соловьев привел борьбу президента Украины с контрабандой.

"Вы довели до обнищания ряд областей, забрав у них "контрабас". А там серьезные люди с оружием. И вы будете бороться уже с ними", - подчеркнул журналист.

По мнению Соловьева, украинской власти придется "забыть о Донбассе", чтобы урегулировать другие, более серьезные конфликты.