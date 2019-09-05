Стоимость барреля нефти превысила 62 доллара

Стоимость нефти на мировых биржах начала расти. Так, на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 18:00 по московскому времени нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года выросла в цене до 62,38 доллара за баррель.

При этом в последний раз "черное золото" преодолевало отметку в 62 доллара 2 августа нынешнего года.

На этом фоне и российская валюта укрепилась к доллару и евро. Так, к 18:00 курс доллара на Московской бирже опустился на 16 копеек, до 65,94 рубля, а курс евро - на 5 копеек, до 72,83 рубля.

Причиной для роста цен на нефть стали публикации данных о снижении коммерческих запасов нефти в США.