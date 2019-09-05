Суд Украины освободил похищенного украинскими спецслужбами Цемаха

Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи под личное обязательство жителя ДНР Владимира Цемаха, похищенного в июне сотрудниками Службы безопасности Украины в связи с его предполагаемой причастностью к крушению малазийского Boeing в Донбассе, сообщает ТАСС.

После возвращения из совещательной комнаты суд постановил изменить меру пресечения Цемаху с безальтеративного ареста на наиболее мягкую форму - личное обязательство. Служители Фемиды удовлетворили ходатайство адвоката Романа Гонтарева, который настаивал на изменении меры пресечения подзащитному. Цемаха освободили в заде суда, он отказался разговаривать со СМИ.

По данным портала strana.ua, теперь открывается возможность для участие Цемаха в обмене удерживаемыми лицами с Россией. Украинские спецслужбы не хотели его отдавать. СБУ считает жителя ДНР ключевым свидетелем по делу о сбитом в небе над Донбассом Boeing MH-17 летом 2014 года.