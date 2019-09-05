Суперкамера и длинный дисплей. Sony представила смартфон Xperia 5

Компания Sony в рамках выставки IFA 2019 в Берлине представила новый флагманский смартфон Xperia 5, оснащенный 6,1-дюймовым дисплеем FullHD+ с соотношением сторон 21:9 для удобного просмотра "широкоэкранного" кино.

Смартфон Sony Xperia 5. Фото: Sony Mobile

Новинка создана на базе процессора Snapdragon 855, имеет тройную камеру с поддержкой портретного режима и сверхшироким углом съемки. Камера умеет фокусироваться по глазам человека в кадре, создает качественные снимки при ночном освещении, следит за тем, чтобы у людей на снимке были открыты глаза, и исправляет другие огрехи при съемке.

Также в камере предусмотрена серийная фотосъемка со скоростью до 10 кадров в секунду, используется система RAW-шумоподавления.

Для любителей снимать и монтировать видео есть приложение Cinema Pro, которое помогает удобно монтировать фильмы прямо в телефоне.

За звук отвечает система Dolby Atmos, а технология Game Enhancer позволяет записывать видео во время игры и изменять голос. Имеется аналог функции "Помощь Wi-Fi", реализованной в iPhone - если соединение Wi-Fi нестабильно, то на помощь приходит LTE.

Sony Xperia 5 поступит в продажу в октябре, цена пока не называется.