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05.09.2019 12:30
Рубрика: Спорт

Сын двукратного чемпиона мира по футболу умер во время игры

Текст: Максим Домчев

Сын двукратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Кафу скончался в возрасте 30 лет.

Футболистка умерла во время тренировки по смешанным единоборствам

Данило Фелисиано де Мораес почувствовал себя плохо после игры в футбол в городе Баруэри. Он был доставлен в больницу, однако медики не сумели спасти мужчину. Причиной смерти является сердечный приступ, сообщает Globo.

Свои соболезнования отцу покойного выразили футбольные клубы "Милан" и "Рома", за которые он выступал.

Кафу в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994-м и 2002-м годах. Он является единственным футболистом, кто играл в трех подряд финалах чемпионатов мира подряд - в 1994, 1998 и 2002 годах.

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