Сын двукратного чемпиона мира по футболу умер во время игры

Сын двукратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Кафу скончался в возрасте 30 лет.

Данило Фелисиано де Мораес почувствовал себя плохо после игры в футбол в городе Баруэри. Он был доставлен в больницу, однако медики не сумели спасти мужчину. Причиной смерти является сердечный приступ, сообщает Globo.

Свои соболезнования отцу покойного выразили футбольные клубы "Милан" и "Рома", за которые он выступал.

Кафу в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994-м и 2002-м годах. Он является единственным футболистом, кто играл в трех подряд финалах чемпионатов мира подряд - в 1994, 1998 и 2002 годах.