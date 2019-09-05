Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов. Эти средства взял президент страны Дональд Трамп - на реализацию собственной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Об этом заявил лидер демократов Чак Шумер.

"В дополнение к средствам, украденным из экономики штатов и местной экономики по всей стране, президент Трамп забирает 771 миллион долларов из Европейской оборонной инициативы", - приводит слова Шумера РИА Новости.

Шумер напомнил, что речь идет о средствах, предназначенных, "чтобы реагировать на российскую агрессию в Европе". И добавил, что, по его мнению, "президент Трамп вновь ставит Владимира Путина превыше безопасности американского народа и союзников".

Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились. Ранее Белый дом заявил, что направит на этот проект 3,6 млрд долларов из других статей федерального бюджета, воспользовавшись объявлением режима ЧП на американо-мексиканской границе.