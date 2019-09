Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие

Крайняя степень радости и счастья: Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер фильма "Между двумя папоротниками" (Between Two Ferns: The Movie), основанного на одноименном шоу рефлексирующего комика Зака Галифианакиса.

Первый выпуск "Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом" вышел в январе 2008-м. В него Зак призвал разного рода "селебрити", вплоть до Барака Обамы, которым задавал странные и глубоко личные вопросы. При этом ведущий и гости сидели меж названных растений.

Помимо Обамы на огонек заходили Майкл Сера, Джимми Киммел, Натали Портман, Брэдли Купер, Шарлиз Терон, Бен Стиллер, Шон Пенн, Брюс Уиллис, Брэд Питт и так далее.

В полнометражной и сильно "натюнингованной" версии шоу точечно появятся Мэттью МакКонахи, Дэвид Леттерман, Киану Ривз, Джейсон Шварцман, Питер Динклейдж, Рашида Джонс, Уилл Феррелл, Тесса Томпсон, Бенедикт Камбербэтч, Бри Ларсон, Пол Радд, прочие.

Как информирует синопсис ленты, "Галифианакис всегда мечтал стать звездой, но благодаря Уиллу Ферреллу выступил "вирусным посмешищем". Желая выправить ситуацию, Зак и его команда отправляются в путешествие - чтобы взять серию громких интервью со знаменитостями и восстановить подмоченную репутацию".

Режиссер - Скотт Окерман, работающий с Заком на оригинальном шоу. Сценарий они написали также в содружестве.

Премьера - 20 сентября.