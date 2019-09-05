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Участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре

Новости
    05.09.2019, 19:20
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/miasnikov.s Фото: instagram.com/miasnikov.s
Фото: instagram.com/miasnikov.s

Актер Вячеслав Мясников, выступавший в составе "Уральских пельменей", анонсировал в своем Instagram последний гастрольный тур программы "Ваши пельмени".

"Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название "Прощальный"!!!", - уведомил заинтересованную общественность Мясников.

Поясняя прощание тем, что "гастроли отнимают очень много времени и очень отвлекают от грандиозных замыслов". И приводя ниже небольшое расписание отвальных юмористических мероприятий по городам и датам.

"Уральские пельмени", одна из самых популярных КВН-команд, были созданы в 1993-м. Вскоре добравшись до Высшей лиги клуба и став ее чемпионом. С 2009 года участники группы ведут собственное телешоу.

В конце прошлого года Мясников и Рожков создали сольную программу "Ваши пельмени", перестав участвовать в гастролях "Уральских пельменей".

Ранее сообщалось, что в "Пельмени" на время вернулся самый известный оттуда выходец - Сергей Светлаков.

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