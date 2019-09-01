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Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени"

Новости
    01.09.2019, 17:22
Текст:   Олег Усков

Топовый российский шоумен и актер Сергей Светлаков вернется в прославленные "Уральские пельмени". Правда - временно, сыграв в составе команды 3 сентября на "Вечере встреч выпускников". Об этом 41-летний юморист рассказал в интервью Е1. Признавшись, что все еще чувствует себя частью команды.

По словам Сергея, сейчас он репетирует вместе с коллективом, но программа пока окончательно не сформирована.

"Что будет через несколько дней - вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью перед выступлением, как когда-то", - предположил Светлаков. Добавляя, что они с соратниками "начали что-то придумывать", при этом какие-то мысли он "принес с собой".

Уточнено, что торжественная игра пройдет на "Екатеринбург-ЭКСПО" - с участием команд "Уральские пельмени", "Город Пятигорск" и "Сборная Камызякского края".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Светлаков родился 12 декабря 1977 года в Свердловске. Занимался футболом, баскетболом, кандидат в мастера спорта по гандболу.

Родители настаивали, чтобы сын продолжил династию и стал железнодорожником. Светлаков поступил в Уральский государственный университет путей сообщения в Екатеринбурге по специальности "Экономика на железнодорожном транспорте". Где и начал играть в КВН, и где всё заверте...

Как актер известен по киносериям "Елки" №№1-7 и "Горько!", а также как прораб Леонид, фрезеровщик-гей Дулин и путана Эльвира (+ еще дюжина персонажей) в "Наша Russia".

Ранее шоумен рассказал, сколько зарабатывает.

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