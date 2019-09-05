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05.09.2019 21:36
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили, что морские змеи используют свою голову как жабры

Текст: Наталья Панасенко

Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестный орган дыхания у ядовитой морской змеи Hydrophis cyanocinctus. У рептилии сложная система кровеносных сосудов под кожей головы, которая позволяет брать кислород прямо из воды. По всей вероятности, эта "сосудистая структура представляет собой новую дыхательную адаптацию у морских змей", сообщают авторы исследования.

Фото: Яна Воротовова.
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"Мы неожиданно обнаружили сеть крупных кровеносных сосудов, которая никогда ранее не описывалась ни у одной змеи. Эта морская змея использует верх головы по принципу жабр, чтобы дышать под водой", - говорится в статье.

Морские змеи (Hydrophiinae), полностью приспособленные к жизни в воде, обитают в прибрежных тропических водах Индийского и Тихого океанов и Красного моря, питаясь в основном рыбой. Обычно они держатся у самой поверхности воды и вблизи берегов, поскольку им время от времени надо подниматься на поверхность воды, чтобы вдохнуть воздух. Однако известны случаи, когда морскую змею видели на глубине до 245 метров.

Морские змеи чрезвычайно успешно адаптировались к морскому образу жизни, утверждают ученые. Команда Алессандро Палчи из университета Флиндерса (Австралия), используя компьютерную микротомографию для сканирования головы морской змеи, увидела нечто неожиданное - сложную систему кровеносных сосудов. Сосуды проходят непосредственно под кожей и находятся в основном в области лба и морды.

Фото: iStock
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Ученые подозревают, что Hydrophis cyanocinctus использует эту систему кровеносных сосудов для поглощения дополнительного кислорода прямо из воды во время погружений.

"Чтобы дышать под водой, морская змея использует свою голову как жабры, - говорит Палчи. - Хотя эта система сосудов отличается от жабр рыб, однако ее функция схожа: она обеспечивает большую площадь поверхности с кровеносными сосудами, которые могут очень эффективно поглощать кислород из воды".

Ученые считают, что эта интересная особенность позволяет морской змее дольше оставаться под водой, поскольку такая система сосудов обеспечивает змею кислородом в течение длительного времени. С помощью дальнейших исследований ученые надеются проверить это предположение.

Общество Наука Общество Природа
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