Украинский канал NewsOne хотят лишить лицензии из-за телемоста с РФ

Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию собирается подать иск в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne, которому, по всей видимости, мстят за попытку организовать телемост с Россией.

"Мы обсудили между собой все детали, учли многие вещи, которые нам показались важными. Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальная рада сделала все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, чтобы утвердить данное решение", - заявила исполняющая обязанности руководителя регулятора Ольга Герасимюк, которую цитирует NewsOne.

Нацсовет обвиняет канал в разжигании национальной, расовой и религиозной вражды. Поводом для нападкок на NewsOne стали высказывания гостей эфира, которые прозвучали в период с 6 июня по 8 июля. Речь идет в том числе о словах депутата от партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина, который высказался о правах русскоязычных на Украине и особом статусе Донбасса.

"Нацсовет ни в коем случае не закрывает каналы и не отбирает лицензии. Мы обращаемся в суд, чтобы он утвердил свое решение. Потому что, действительно, очень сложный вопрос", - резюмировала Герасимюк.