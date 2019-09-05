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05.09.2019 23:41
Рубрика: В мире

Провальное дело

Киев освободил "обвиняемого" в гибели MH-17
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Столичный выпуск № 199(7957)
5 сентября коллегия Киевского апелляционного суда освободила из-под стражи под личное поручительство донбасского ополченца Владимира Цемаха, выкраденного в конце июня Службой безопасности Украины (СБУ) из города Снежное, что в Донецкой народной республике (ДНР).

Похищение официально подавалось как блестящая операция СБУ, а Цемаха называли "ценным свидетелем" в расследовании о гибели малайзийского "Боинга" и намеревались даже назначить виновным. Доказательная база, по расчетам СБУ, должна была поразить "международных расследователей" куда сильнее, чем постановка с убийством "российского журналиста Бабченко". Главной уликой против Цемаха назывался видеоролик, смонтированный из его интервью городскому телеканалу от 2015 года, в котором известное русское ругательство из трех букв специалисты СБУ, в расчете на доверчивость международной следственной комиссии, представили как слово "бук". При этом в самом интервью Цемах рассказывал о виденном им украинском боевом самолете - "сушке", - сбившем "Боинг". Собственно, факт службы Цемаха в ополчении, распространенное ругательство и то, что он действительно был очевидцем трагедии, лежали в основе конструируемых СБУ "доказательств".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Примечательно, что в рамках судебного заседания прокуроры признали, что никаких обвинений в рамках расследования катастрофы Цемаху после двух месяцев допросов не предъявлено - он не имеет никакого, даже свидетельского статуса по этому делу: ему инкриминируются стандартные для попавших в плен ополченцев "терроризм" и "сепаратизм". Столь же безумными, как и доказательства причастности Цемаха к гибели "Боинга", прозвучали и возражения прокуроров против его освобождения: мол, теперь-то "рука Кремля" дотянется до такого ценного свидетеля. В этой извращенной, но привычной для СБУ логике и выкрадывать Цемаха из собственной квартиры, видимо, понадобилось исключительно из соображений его безопасности.

Примечательна и другая деталь заседания: под суд с требованием не освобождать Цемаха явилась "группа поддержки" из запрещенной в России экстремистской организации "С14", бравировавшей своими связями с СБУ и оказывавшей спецслужбе услуги в виде актов давления и запугивания, в том числе на коммерческой основе. Притихшие после ухода с поста своего покровителя Порошенко, в четверг они вновь выступили в привычном амплуа, что указывает на их востребованность и при новом руководстве СБУ.

По данным, которыми оперируют украинские СМИ, Владимир Цемах вернется домой в рамках готовящегося Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами. Причем произойдет это вопреки призывам нидерландских парламентариев и представителей международной следственной группы, которые настаивают, что побеседовать с Цемахом они могут только на территории Украины.

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