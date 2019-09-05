Умер первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон

Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на экс-солистку "Веселых ребят" Светлану Резанову. По словам которой причиной смерти коллеги стала продолжительная болезнь.

"Да, сегодня умер. Он болел долго", - сказала Резанова.

Петерсон родился в Риге, там окончил музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории - по классу кларнета. Кроме того, Юрий играл на аккордеоне, флейте, саксофоне, фортепиано и гитаре.

В Риге Петерсон работал в группе "Электрон". Далее, переехав в Москву в двадцать лет, - участник "Поющих Гитар". С 1975 года - в составе ВИА "Пламя".

В восьмидесятом музыкант начинает сольную картеру, записывает несколько альбомов. Какое-то время работает в Италии.

В 1998-м певец вместе с коллегами Алексеем Кондаковым и Владимиром Парамоновым возродил "Пламя" - под названием "Пламя-2000".

Самой известной песней в исполнении Юрия стала баллада "Снег кружится". Кроме того, Петерсон исполнял такие хиты, как "Идет солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда", "Это говорим мы".

Ранее сообщалось, что 5 августа умер автор песни "Снег кружится" - Сергей Березин.