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Умер создатель "российской Лары Крофт" Юрий Бобров

Новости
    05.09.2019, 16:25
Текст:   Олег Усков

Российский кинематографист, продюсер, президент гильдии продюсеров Союза кинематографистов России и почетный кинематографист РФ Юрий Бобров скончался на 68-м году жизни 5 сентября.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации. С выражением соболезнований и без указания причин смерти.

Юрий Бобров родился во Владивостоке в семье морского офицера. В 1977-м году окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры, факультет театральной режиссуры.

В 1977-1980-м работал режиссером народного театра на Камчатке. Далее - начальник управления кинофикации Камчатского облисполкома, заместитель генерального директора Госфильмофонда России, генеральный директор Международного кинофестиваля архивного кино "Белые Столбы", заместитель руководителя департамента экономики и инвестиций Министерства культуры России, с 2008 года - президент гильдии киноорганизаторов производства и проката фильмов Союза кинематографистов России.

Лауреат национальной премии "Блокбастер" 2010 года за самый кассовый фильм российских продюсеров в зарубежном прокате - приключенческую ленту с Нагиевым и Анастасией Паниной "Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели", "российскую "Лару Крофт".

Всего в продюсерской фильмографии Боброва свыше двадцати проектов, в том числе таких, как "Виртуальный роман", "Гусарская баллада или тайный лазутчик", "Бриг "Меркурий", "Свидетель".

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