У продолжения "Лары Крофт" появились режиссер и дата премьеры

Приключенческий боевик "Tomb Raider 2", сиквел ленты прошлого года "Tomb Raider: Лара Крофт" и, соответственно, четвертый фильм о приключениях героини, поставит Бен Уитли (чудесная "Перестрелка", "Высотка" по Балларду).

Сценарий продолжения напишет Эми Джамп, ранее неоднократно работавшая с Уитли на его предыдущих проектах, начиная со "Списка смертников" 2011 года.

Об этом с пометкой "эксклюзив" сообщил Deadline.

Тридцатилетняя лауреатка "Оскара" Алисия Викандер, естественно, вернется к главной роли. По остальному касту информации пока нет. Как и по сюжету.

Съемки стартуют в начале будущего года. Премьера обещана на 19 марта 2021-го.

"Tomb Raider: Лара Крофт" Роара Утхауга стала перезапуском киносерии с Анджелиной Джоли, будучи частично основан на видеоигре 2013 года, ставшей так же перезапуском линейки.

При бюджете в 94 миллиона долларов фильм провалился в американском прокате, собрав лишь 58 миллионов, но преуспел за счет международного, собрав почти 275 миллионов общей кассы.