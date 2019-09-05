В армии Южной Кореи "самоволку" солдата не замечали пять месяцев

Предприимчивый военнослужащий срочной службы армии Южной Кореи воспользовался неразберихой, которая царит в системе учета солдат, и умудрился "продолжить службу", отдыхая дома. О скандальном инциденте стало известно только спустя пять месяцев, когда солдат завершил положенный срок службы и был официально уволен из армии. Более того, инцидент стал известен только лишь благодаря рапорту коллеги "отпускника", которого наказали за схожие действия.

О скандальном инциденте в Вооруженных силах Республики Корея сообщила местная англоязычная газета The Korea Times. Вопиющая ситуация сложилась в южнокорейских частях KATUSA, которые приданы для оказания помощи военному контингенту армии США, размещенному на Корейском полуострове. По информации издания, все произошло, когда базировавшуюся до этого в Сеуле военную базу Енсан США стали сокращать, переводя большинство персонала на новую базу в Пхентхэке, что в 70 км к югу от южнокорейской столицы.

Согласно планам, 90 процентов солдат и офицеров должны были быть переведены в Пхентхэк, тогда как лишь 10 процентов персонала оставили в Сеуле, для обеспечения работы части сохранившихся в Сеуле структур командования контингента США.

Один из корейских сержантов, который всегда был на базе в Енсане, сказал своим офицерам, которые отправились в Пхентхэк, что его решили оставить в Сеуле. "Похоже, что ему поверили на слово и не проверили", - цитирует The Korea Times слова источника. Согласно официальным документам, сержанта же перевели на базу в Пхентхэк.

Похоже, что военнослужащий был хорошо знаком с системой учета солдат и воспользовался ее недостатками. Сержант, успокоив своих начальников, что "остается служить в Сеуле", на самом деле просто ушел домой, где и "продолжил службу".

Еще более вопиющим оказалось то, что таким образом сержант смог завершить службу в войсках и был уволен на общих основаниях, хотя в реальности и не вернулся больше в часть. Все сошло бы хитрому корейскому солдату с рук, если бы не его коллега, который в итоге доложил о ситуации уже после увольнения "отпускника" из армии.

Если разбираться в мотивах действий заявителя, то похоже, что ему стало обидно за то, что его поймали и наказали при попытке провернуть схожий трюк. Как выяснила The Korea Times, заявитель был в числе пяти сержантов KATUSA, которые таким же образом устроили себе "отпуска", умудрившись "отдохнуть" дома 32 дня. Военная полиция в итоге все это выяснила, хотя и с большим опозданием, а нарушители были наказаны - их разжаловали в капралы, а срок службы продлили на период "самоволки". Заявитель знал, что есть другой сержант, который "отдыхал" несколько месяцев, и это сошло тому с рук. Судя по всему, обида взяла свое и наказанный и разжалованный в капралы кореец сообщил о более удачливом коллеге.

Когда военные спохватились, то было уже поздно. "Нарушитель уже уволен из армии, он является гражданским лицом, находится вне нашей юрисдикции, а потому мы вынуждены были передать дело в обычную полицию", - сказали в министерстве обороны Южной Кореи. По словам экспертов, бывшему сержанту за "внеплановый отпуск" грозит до года тюрьмы либо штраф размером три миллиона вон (около 2500 долларов).