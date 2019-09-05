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05.09.2019 21:15
Рубрика: Общество

В Батуми нашли "сокровища" римского командира

Текст: Денис Передельский
Фото: Agata Trzop-Szczypiorska / University of Warsaw Фото: Agata Trzop-Szczypiorska / University of Warsaw
Фото: Agata Trzop-Szczypiorska / University of Warsaw

Совместная археологическая миссия при проведении раскопок в бывшей крепости Апсарос близ Батуми обнаружила фрагменты мозаики, которая около 2000 лет назад украшала пол в доме командира римского гарнизона.

Как отмечает Science in Poland, такие находки крайне редки. Открытие совершила команда, состоящая из польских и грузинских археологов, которая проводит раскопки на протяжении нескольких лет.

Древнеримский форт расположен в местечке Гонио недалеко от курортного города Батуми. Ранее там были найдены руины роскошной виллы командующего римским гарнизоном. Возраст этого дома составляет около 2000 лет.

Фото: Pippa Pearce/Trustees of the British Museum
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"В одной из комнат, расположенной в задней части виллы, мы обнаружили остатки мозаики, которая украшала пол, - говорит доктор Радослав Карасевич-Щипиорский из Института археологии Варшавского университета. - Остатки этой комнаты расположены в глубине просторной виллы, поэтому мы предполагаем, что это была спальня".

Археологи нашли несколько фрагментов мозаики, каждый из которых состоит из десятка или около того каменных квадратиков. Вокруг них также были найдены многочисленные одиночные кусочки мозаики.

Они имеют различные цвета: зеленый, черный, белый, красный и желтый. Это доказывает, что мозаика представляла собой декоративный мотив. Однако она очень плохо сохранилась, поэтому исследователи не могут пока сказать, что именно было изображено на ней.

"Напольные мозаики были редкостью в гарнизонах, построенных древними римлянами, - продолжает Карасевич-Щипиорский. - Даже дома командиров в пограничных гарнизонах обычно обходились без такой роскоши".

Что касается Кавказа, то подобные находки крайне редко встречались и в гражданских домах древних римлян. Так, в Грузии известны лишь единичные примеры таких мозаик. Самой известной из них является мозаика, найденная в Джалиси, где находилась великолепная царская резиденция.

Добавим, что раскопанная вилла действительно отличалась роскошью. Так, под полом находилась система отопления, которая обычно использовалась в богатых римских домах и банях.

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