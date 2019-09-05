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05.09.2019 23:37
Рубрика: Экономика

В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей

Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах. Столь неожиданное заявление сделал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: "Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты". Хотел полторы тысячи - потерял двести", - приводит ТАСС его слова на профильной конференции.

Сычев пояснил, что сотрудникам компаний, приглашающих участвовать в таких лотереях, выгодно "разводить" платежеспособных граждан, поскольку они получают с их проигрышей определенный процент. Поэтому они и пытаются привлечь к лотереям представителей экономически активного населения.

"Пожилые люди обычно хранят средства на депозитах, оставляя на карте небольшую сумму, которая мошенникам неинтересна", - сказал специалист.

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