В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей

Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах. Столь неожиданное заявление сделал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

"Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: "Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты". Хотел полторы тысячи - потерял двести", - приводит ТАСС его слова на профильной конференции.

Сычев пояснил, что сотрудникам компаний, приглашающих участвовать в таких лотереях, выгодно "разводить" платежеспособных граждан, поскольку они получают с их проигрышей определенный процент. Поэтому они и пытаются привлечь к лотереям представителей экономически активного населения.

"Пожилые люди обычно хранят средства на депозитах, оставляя на карте небольшую сумму, которая мошенникам неинтересна", - сказал специалист.