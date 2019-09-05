В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

Новости

"Нептун" и "Тритон" откроют большие перспективы для Сахалина 05:47
Глава Забайкалья предложил упростить жизнь инвесторам 05:35
Предпринимателей на ДВ стали чаще привлекать к уголовной ответственности 05:25
Премьер-министр Канады назначил нового посла в Китае 05:12
В Якутии будут развивать атомную энергетику 05:12
В Москве сегодня будет самый холодный день с начала месяца 05:07
Лавров: Отношения с КНР вышли на беспрецедентно стратегический уровень 04:43
Энергомост свяжет Чукотку и Магаданскую область 04:14
На ВЭФ объявили о создании в Приморье центра ядерных технологий 04:08
Пентагон озвучил сроки развертывания запрещенных ДРСМД ракет 03:56
В Великобритании пилота на рейсе заменил пассажир 03:55
На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод 03:44
Лавров: Международные отношения продолжают осложняться 03:32
Иностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе 03:06
На Багамах число жертв урагана "Дориан" увеличилось до 20 02:51
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине 02:35
Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit 02:32
Обнаружены тела 33 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии 02:00
ООН выделит деньги пострадавшим от урагана Багамским островам 01:50
США испытают баллистическую ракету средней дальности до конца этого года 01:27
Бывший болгарский министр осудил заявления МИД страны об СССР 00:45
В Мексике задержали грузовик с 170 мигрантами-нелегалами 00:22
В Иране освободили часть экипажа задержанного британского танкера 04.09.2019
Зубков: Играли с Аргентиной классно, боролись, но это не результат 04.09.2019
Евросоюз откажется от украинских фруктов и овощей 04.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
05.09.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

Текст: Ольга Игнатова
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, 6 и 7 сентября в Оренбургской области ночью до минус трех градусов. 6 сентября в Кировской области ночью столбики термометров опустятся до минус двух градусов.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

6 сентября заморозки ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: ночью до минус двух. А в Омской области вообще до минус пяти градусов. 6 и 7 сентября низкие температуры прогнозируются в Хакасии (до минус двух градусов), а в Иркутской области до минус трех. Ко всему прочему 6 сентября в Иркутской области сильный дождь.

В Бурятии 7 сентября до минус трех градусов. На Камчатке и в Забайкальском крае до минус одного градуса будет ночью 7 сентября. На Таймыре дождь уже со снегом. В центральных и южных районах Красноярского края 6 и 7 сентября заморозки - до минус двух градусов.

В континентальных районах Магаданской области совсем по-зимнему: ночью до минус 7-10 градусов. Это в пределах климатической нормы для северного региона.

А вот в среднюю полосу России после кратковременного похолодания вернется июньское тепло. Температура повысится до 20 и более градусов.

Фото: Яна Воротовова.
Микробы показали климат будущего

В Москве в четверг станет немного прохладней, чем в начале недели. Температура днем в столичном регионе будет колебаться на отметке плюс 20-22 градуса. Пройдет небольшой дождь. 6 и 7 сентября местами кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов, днем 21-23 выше нуля. 8 сентября ночь окажется немного прохладней, зато днем до плюс 24 градусов. А новая рабочая неделя - с 9 сентября - может начаться с 26-градусного потепления. "Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону", - заметила Паршина.

Лето продолжается и на Кубани: днем там до плюс 32 градусов. Хотя 6 и 7 сентября жару в Краснодарском крае собьет сильный дождь. Ливни ожидаются 6 и 7 сентября и в Ставропольском крае.

Общество Ежедневник Погода
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Лавров: Отношения с КНР вышли на беспрецедентно стратегический уровень
Пентагон озвучил сроки развертывания запрещенных ДРСМД ракет
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине
Путин назвал "придурками" считающих Дальний Восток балластом