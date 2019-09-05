В Японии 32 человека пострадали после столкновения поезда с грузовиком

В Японии как минимум 32 человека пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком. По последним данным, водитель фургона погиб, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде в городе Йокогама, префектура Канагава, в 11:40 по местному времени, передает телерадиокомпания NHK. После столкновения насколько вагонов состава сошли с рельсов. Очевидцы рассказывают, что видели дым. Вероятно, после столкновения грузовик мог загореться.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели. Полицейские изучают обстоятельство случившегося.