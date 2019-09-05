В Киеве рассказали о страхах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не может освободиться от оков образа Голобородько из сериала "Слуга народа". Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал политолог Андрей Ермолаев.

По словам эксперта, действующий глава украинского государства пока так и не вышел из виртуального мира. "Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским", - заявил Ермолаев.

Состояние Владимира Зеленского негативно сказывается на развитии ситуации на Украине. Президентская команда, в частности, не может найти эффективные решения накопившихся проблем в области политики и экономики.

Политолог усомнился в возможностях Зеленского и его сподвижников отстаивать интересы государства. "По сути, мы имеем дело с менеджерской командой, которая и правда имеет стратегию. Просто эту стратегию не они писали - они, скорее, реализаторы", - подытожил он.