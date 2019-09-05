Суперсервисы построены на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг "в один клик".
Ранее министерство представило страницу суперсервисов на портале госуслуг. Сейчас там доступны прототипы суперсервисов, которые помогут при рождении ребенка, поступлении в вуз, переезде в другой регион, оформлении европротокола, подаче заявлений в правоохранительные органы и другие - всего 10 суперсервисов. Любой может с ними ознакомиться и высказать свои замечания - по словам Паршина, около пяти тысяч человек уже оставили развернутые комментарии. Каждый суперсервис ждут конкретные доработки: "Мы эту информацию обобщим и ближе к концу сентября сделаем достоянием общественности", - отметил Паршин.
Всего планируется 25 суперсервисов: для работников, пенсионеров, автовладельцев, собственников, студентов, иностранцев и предпринимателей.