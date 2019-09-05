В России заканчиваются IP-адреса. Cтоит ли переживать?

Как сообщает РБК, к концу сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов.

Стоит отметить, что обычные пользователи вряд ли столкнутся с трудностями, связанными с доступом к информационным ресурсам. Сложнее всего придется операторам и прочим техническим компаниям, на плечи которых возложены функции оказания услуг связи.

В сложившихся условиях организации, которым понадобятся новые адреса в формате IPv4, должны будут перекупать таковые у партнеров или же ждать их освобождения.