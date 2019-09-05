В Сеть слили огромную базу персональных данных пользователей Facebook

Как пишет Techcrunch, в интернете в свободном доступе был размещен огромный массив данных с сотнями миллионов телефонных номеров, связанных с аккаунтами пользователей социальной сети Facebook.

По информации источника, всего в базе насчитывается 419 миллионов записей из различных регионов мира, из них 133 миллиона о пользователях США, 18 миллионов - Великобритании и еще более 50 миллионов - Вьетнама.

Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в учетной записи.

После обращения специалистов издания к компании-хостеру база данных была удалена с сервера.