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В Сеть слили огромную базу персональных данных пользователей Facebook

Текст:   Богдан Бобров
05.09.2019,  
10:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пишет Techcrunch, в интернете в свободном доступе был размещен огромный массив данных с сотнями миллионов телефонных номеров, связанных с аккаунтами пользователей социальной сети Facebook.

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По информации источника, всего в базе насчитывается 419 миллионов записей из различных регионов мира, из них 133 миллиона о пользователях США, 18 миллионов - Великобритании и еще более 50 миллионов - Вьетнама.

Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в учетной записи.

После обращения специалистов издания к компании-хостеру база данных была удалена с сервера.

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