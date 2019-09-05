В Steam анонсировали большие изменения. Вот как это будет выглядеть

Компания Valve анонсировала открытое бета-тестирование новой библиотеки Steam, оно стартует 17 сентября. В нем смогут поучаствовать и попробовать новые возможности все игроки.

Обновленный дизайн библиотеки. Фото: Steam

На новой домашней странице геймеры получат быстрый доступ к новостям, обновлениям и недавно запущенным играм.

Кроме того, станет проще следить за тем, чем занимаются друзья и какие игры им интересны. Обновленная библиотека подскажет, что они недавно запускали, а в списке игр будет отображаться, какая из них запущенна в данный момент.

Помимо этого, переработана система уведомлений - разработчики получат доступ к новым инструментам создания событий, которые попадут прямо в новую библиотеку.

Steam - один из старейших магазинов цифровой дистрибуции, специализирующийся на продаже игр, принадлежащий компании Valve.