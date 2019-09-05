В Тбилиси признали, что туристический имидж страны подмочен

Туристический имидж Грузии изрядно подмочен после событий 20 июня в столице страны и последовавших за ними действий со стороны властей России, признали в Тбилиси. С таким заявлением выступила кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава. Она констатировала серьезный ущерб, который в последние месяцы понесла экономика страны.

"События 20-21 июня, которые были инспирированы реваншистски настроенными политическими силами, радикально изменили тенденцию роста туризма, - передает РИА Новости ее слова. - Вместе с этим правительство своевременно подключилось в процесс и мы смогли частично смягчить негативные влияния. Однако полная нейтрализация оказалась невозможной, так как, кроме туризма, ущерб потерпели все связанные с ней сферы".

Потери туриcтической отрасли Грузии только лишь за июль, по словам Турнава, составили 58 миллионов долларов.

"Нам пришлось приложить все усилия со всех трибун, чтобы вновь доказать миру, что в Грузии ничего не происходит, кроме того, что безответственные политические силы выполняют свою незаконную повестку дня, - признала она. - Мы активно подключились в выполнение антикризисного туристического плана".