В Великобритании пилота на рейсе заменил пассажир

Британец помог пассажирам попасть в Испанию вовремя. Об интересном случае в Манчестере написала газета Daily Mirror.

Перед вылетом выяснилось, что работающий в компании EasyJet второй пилот не явился на рейс. К счастью, среди пассажиров оказался Майкл Брэдли. Он вместе с женой и сыном собирался на отдых в Аликанте.

Мужчина, у которого была при себе лицензия пилота, связался с руководством и получил разрешение сесть за штурвал самолета.

Представитель авиакомпании поблагодарил Брэдли за поступок. Ведь в противном случае рейс могли задержать на неопределенный срок. Отмечается, что случай с неявкой пилота является "исключительным" для авиакомпании.