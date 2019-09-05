В четверг в пригороде Саратова разбился принадлежащий министерству обороны России вертолет Ми-8. Инцидент произошел практически сразу после взлета винтокрылой машины.

"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе аэродрома для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было", - сообщили в военном ведомстве.

Вертолет после падения полностью сгорел и восстановлению не подлежит. Членам экипажа всем удалось ­спастись

В Минобороны отметили, что причиной произошедшего, согласно докладу с места аварии, могло стать разрушение одной из стоек шасси. "Для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия Воздушно-космических сил России", - добавили в Минобороны.

Авиаинцидент произошел в районе поселка Сокол. Экипаж разбившегося вертолета состоял из трех человек. Все они получили травмы и были оперативно госпитализированы. По данным медиков, которые сразу осмотрели пострадавших, травмы легкие. Кроме того, члены экипажа получили небольшие ожоги.

Площадь пожара на месте крушения вертолета составила 30 квадратных метров. Возгорание было быстро потушено. Уже известно, что разбившийся вертолет принадлежал филиалу военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина". В ходе ЧП вертолет полностью сгорел и восстановлению не подлежит.

Ми-8 - советский/российский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире, а также входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации. Построено более 12 тысяч экземпляров Ми-8, вертолет применяется в более чем 50 странах.