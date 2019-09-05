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05.09.2019 13:10
Рубрика: Общество

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы. На первое место по количеству чистого спирта на человека в год - 15 литров - вышла Литва. Второе место с 14,4 литра заняла Чехия, третье - 13,4 литра - Германия. В десятку наиболее пьющих вошли (по убыванию) Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения. В общей сложности специалисты ВОЗ проанализировали данные по 30 странам.

Фото: Pixabay
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В отчете говорится, что, несмотря на предпринятые меры по сокращению потребления алкоголя, ежегодно в Европе умирает 290 тысяч человек по причинам, связанным со спиртным.

В среднем европеец старше 15 лет выпивает более 2 бутылок вина в неделю. Но в отчете говорится, что если убрать из статистики тех, кто не пьет в принципе, эта цифра вырастет до 3 бутылок. Специалисты ВОЗ подчеркивают, что при таком уровне потребления спиртного здоровью наносится серьезный вред.

- Когда алкоголь является одной из главных причин смерти молодых людей, мы не можем оставаться спокойными. Этот продукт продается открыто и доступен для молодежи, несмотря на доказанный вред алкоголя для развития мозга и здоровья в целом, - подчеркнула Карина Феррейра-Борхес из Европейского бюро ВОЗ.

Общество Наука Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Проблема алкоголизма
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