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Врач перечислила популярные продукты, вызывающие неприятный запах тела 15:20
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05.09.2019 15:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач перечислила популярные продукты, вызывающие неприятный запах тела

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Употребление ряда продуктов настолько сильно влияет на запах тела, что в некоторых случаях может свести на нет эффект от дезодоранта.

Среди них специалисты выделяют мясо, рыбу и некоторые овощи. Как рассказала врач Ирина Першина, перевариваясь, мясо задействует ряд пищеварительных энзимов и реагентов. В результате продукты расщепления белка вместе с присутствующими в организме бактериями могут спровоцировать неприятный запах.

Однако этого можно избежать, если есть мясо вместе с большим количеством зелени. Также в качестве продукта-нейтрализатора может выступать гречка.

Фото: istock
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В некоторых случаях употребление морской пищи может стать причиной триметиламинурии - состояния, при котором появляется рыбный запах. Чтобы этого избежать, врач рекомендует перед трапезой с рыбой есть орехи. Из них также можно приготовить соус для блюда.

Кроме того, причиной неприятного запаха может стать чрезмерное употребление капусты (в том числе цветной и брокколи) и спаржи. Но от этих полезных продуктов не стоит отказываться. Ирина Першина рекомендует есть капусту в тушеном или вареном виде, а спаржу "закусывать" яблоком или цитрусовыми.

Приятному запаху тела способствуют травяные отвары шалфея, мяты, мелиссы и корня дягиля, передает aif.ru.

Общество Здоровье
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