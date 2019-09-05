Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2019 года № 230 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха (Якутия) за II квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Саха (Якутия) от 05 декабря 2013 года 1237-З № 29-V "О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 12 июля 2007 года 493-З № 1001-III "О порядке определения величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) за II квартал 2019 года: на душу населения - 17 162 рубля, для трудоспособного населения - 18 161 рубль, для пенсионеров - 13 792 рубля, для детей - 17 660 рублей и величину прожиточного минимума по двум зонам республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Величину прожиточного минимума, установленную настоящим постановлением, применять для обоснования пособий, субсидий и других социальных выплат до установления величины прожиточного минимума на следующий квартал.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) В.Солодов

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Величина прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) и по двум зонам республики за II квартал 2019 года

(в среднем на одного человека, рублей в месяц)