Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без дебатов

Власти Гонконга пообещали в скором времени отозвать законопроект об экстрадиции после возобновления работы местного парламента.

"После того, как я сделала заявление об отзыве законопроекта, я обратила внимание на то, что в обществе все еще присутствует озабоченность относительно соответствующих правовых процедур", - заявила глава местной администрации Кэрри Лам, видеообращение которой опубликовало издание The South China Morning Post. По ее словам, законопроект будет отозван без дебатов и голосования. Соответствующее объявление в заксобрании сделает секретарь по вопросам безопасности.

Напомним, что инициатива об экстрадиции была внесена в парламент Гонконга в начале июня. После этого люди вышли на улицы с требованием отменить законопроект. Протестующие выступили против разработки механизма, который позволил бы выдавать на материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Массовые волнения в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Беспорядки привели к многочисленным арестам. В результате столкновений демонстрантов с полицией представители с обеих сторон получили ранения различной степени тяжести.