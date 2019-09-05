Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии

Актриса Ольга Остроумова, супруга Народного артиста РСФСР Валентина Иосифовича Гафта, сообщила, что состояние актера стабильно, но о выписке из больницы речь все еще не идет

Как передает ТАСС, в настоящее время артист, госпитализированный в реанимацию в начале августа, находится на реабилитации после инсульта.

"Состояние такое же, стабильное", - сказала Остроумова.

При этом ранее актриса не подтвердила информацию о том, что Валентин Иосифович частично парализован.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957-м окончил Школу-студию МХАТ. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры. С 1969-го - ведущий актер труппе Московского театра "Современник".

Известен по фильмам "Чародеи", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово".