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СМИ: Валентина Гафта парализовало после инсульта

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    05.09.2019, 12:32
Текст:   Олег Усков

Валентин Иосифович Гафт, советский, российский актер театра, кино и ТВ, театральный режиссер, поэт и писатель, частично парализован после перенесенного в прошлом месяце инсульта.

Об этом сообщил канал РЕН ТВ, подчеркнув, что состояние Народного артиста РСФСР расценивается врачами как тяжелое.

Уточнено: в настоящий момент ведущий актер "Современника" проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы и не исключено, что Гафту может понадобиться операция.

Валентин Иосифович перенес инсульт и был экстренно госпитализирован в реанимацию 7 августа. Откуда актера далее перевели в отделение неврологии.

Некоторое время назад в СМИ появились слухи, что Гафт скончался. Что его супруга, актриса Ольга Остроумова, тут же опровергла, заявляя, что супруг находится в больнице на профилактике.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году.

Известен по фильмам "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово".

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