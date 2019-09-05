Жертвы преступлений получат компенсацию, если долго не возбуждались дела

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который дает жертвам преступлений право на компенсацию за волокиту в том случае, когда правоохранители слишком долго не возбуждали дело.

Нередко бывает так, что потерпевшему приходится выдержать настоящий бюрократический бой только для того, чтобы убедить правоохранителей возбудить уголовное дело. То есть доказать, что преступление все-таки произошло и гражданин стал его жертвой. А правоохранители пытаются всеми правдами и неправдами сделать вид, что ничего незаконного не случилось: по заявлениям человека выносятся постановления об отказе в возбуждении дела, он добивается в вышестоящих инстанциях отмены такого решения, но внизу опять и опять выносят отказ.

А пока правоохранители борются с потерпевшим за то, чтобы не расследовать дело, уходит драгоценное время, когда преступление можно было бы раскрыть по горячим следам. Кроме того, даже если в конце концов преступника удается найти, нередко истекает срок давности, так что наказывать виновника поздно.

По закону человек, чье дело рассматривалось непозволительно долго, имеет право на компенсацию за волокиту. Но есть правовой казус: сегодня, пока не возбуждено уголовное дело, отсчет волокиты не начинается. Именно в такую ситуацию попал предприниматель из города Ухта Республики Коми. В 2009 году он обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Речь шла о хищении 2 миллионов рублей с помощью фиктивного договора. Дело было возбуждено только в 2015 году. Но после того как началось расследование, всякая волокита закончилась. В 2017 году был вынесен приговор виновнику. Но осужденного освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Время, затраченное на доследственную проверку, будет учитываться при решении, была ли волокита

После этого потерпевший подал в суд, требуя компенсацию за волокиту. Мол, восемь лет искать правды - это перебор. Однако суд ему отказал в компенсации, так как формально расследование и судебный процесс заняли два года, вполне нормальный срок. А шесть лет - доследственная проверка, на которую нормы о волоките, как оказалось, не действуют.

В итоге предприниматель дошел до Конституционного суда, который полностью с ним согласился. Нормы, не включающие доследственные проверки в общий стаж волокиты, были признаны не соответствующими основному закону.

Теперь министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в УПК, исправляющих ситуацию.

"Законопроектом предусматривается включение в разумный срок уголовного судопроизводства периода со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента возбуждения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, - пояснили в ведомстве. - Это позволит защитить права и интересы потерпевших, предоставив возможность присуждения компенсации за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства".