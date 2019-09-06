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06.09.2019 14:12
Рубрика: Общество

Анализ ДНК помог раскрыть тайну Хараппской цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Vasant Shinde / Harvard Medical School Фото: Vasant Shinde / Harvard Medical School
Фото: Vasant Shinde / Harvard Medical School

Ученым впервые в истории удалось найти жизнеспособный образец ДНК представителя таинственной Хараппской цивилизации, анализ которой помог выявить связь между этим народом и населением Южной и Центральной Азии. Как сообщает Live Science, команда под руководством Вагиша Нарасимхана из Гарвардской медицинской школы впервые в истории сумела получить жизнеспособный образец ДНК представителя таинственной Хараппской цивилизации.

Эта высокоразвитая цивилизация процветала в долине Инда, которая частично занимала территории современного Афганистана, Пакистана и северо-западной Индии.

Фото: Agata Trzop-Szczypiorska / University of Warsaw
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Команда взяла образцы материала из останков 61 человека, которые были похоронены около 5000 лет назад на кладбище на севере Индии. Только один из них оказался пригоден для анализа. Из-за жары и высокой влажности генетический материал в этой местности быстро деградирует. Поэтому находку можно назвать большой удачей.

Полученные данные ученые сравнили с результатами анализа ДНК других древних народов, который был проведен ранее. В частности, в распоряжении исследователей находилась коллекция генетических сведений о более чем 500 людях, проживавших на протяжении последних 8000 лет в Южной и Центральной Азии.

Сравнение данных выявило генетическое сходство между ДНК представителя Хараппской цивилизации и 11 человек, останки которых были обнаружены за пределами долины Инда. Это открытие косвенно подтверждает ранее выдвинутую гипотезу о том, что Хараппская цивилизация могла быть связана с народами юга Азии.

Впрочем, упомянутые 11 человек могли быть и мигрантами. Ученые не исключают, что они могли покинуть долину Инда. Если это так, то открытие команды Нарасимхана доказывает факт очень масштабного смешения населения.

"Это просто фундаментальный факт человеческой истории", - считает Нарасимхан.

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