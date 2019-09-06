Анализ ДНК помог раскрыть тайну Хараппской цивилизации

Ученым впервые в истории удалось найти жизнеспособный образец ДНК представителя таинственной Хараппской цивилизации, анализ которой помог выявить связь между этим народом и населением Южной и Центральной Азии. Как сообщает Live Science, команда под руководством Вагиша Нарасимхана из Гарвардской медицинской школы впервые в истории сумела получить жизнеспособный образец ДНК представителя таинственной Хараппской цивилизации.

Эта высокоразвитая цивилизация процветала в долине Инда, которая частично занимала территории современного Афганистана, Пакистана и северо-западной Индии.

Команда взяла образцы материала из останков 61 человека, которые были похоронены около 5000 лет назад на кладбище на севере Индии. Только один из них оказался пригоден для анализа. Из-за жары и высокой влажности генетический материал в этой местности быстро деградирует. Поэтому находку можно назвать большой удачей.

Полученные данные ученые сравнили с результатами анализа ДНК других древних народов, который был проведен ранее. В частности, в распоряжении исследователей находилась коллекция генетических сведений о более чем 500 людях, проживавших на протяжении последних 8000 лет в Южной и Центральной Азии.

Сравнение данных выявило генетическое сходство между ДНК представителя Хараппской цивилизации и 11 человек, останки которых были обнаружены за пределами долины Инда. Это открытие косвенно подтверждает ранее выдвинутую гипотезу о том, что Хараппская цивилизация могла быть связана с народами юга Азии.

Впрочем, упомянутые 11 человек могли быть и мигрантами. Ученые не исключают, что они могли покинуть долину Инда. Если это так, то открытие команды Нарасимхана доказывает факт очень масштабного смешения населения.

"Это просто фундаментальный факт человеческой истории", - считает Нарасимхан.