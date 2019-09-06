Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок

Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

"Он вел себя по-хамски с ведущим Андреем Норкиным и вынужден был покинуть студию, - передает РИА Новости официальный комментарий телекомпании.

Во время съемок программы у Хамзаева возник спор с оппонентом, политологом Алексеем Тимофеевым, который перерос в конфликт. Хамзаев схватил оппонента за одежду и пригрозил выкинуть его из студии.

После того, как его попросили покинуть студию, глава "Трезвой России" швырнул в сторону микрофон и повредил его. В телекомпании указали, что нанесен ушерб в тысячи долларов.