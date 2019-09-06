Банк России третий раз за год снизил ключевую ставку

Решение было ожидаемым и практически полностью заранее учтено рынком. Тем не менее, оно будет способствовать возобновлению снижения ставок по депозитам (средняя максимальная ставка в топ-10 банков две последние отчетные декады держалась на уровне 6,8%) и по кредитам наиболее качественным заемщикам. Фондовый рынок и курс рубля на решение ЦБ практически не отреагировали.

Банк России снова скорректировал вниз прогноз по инфляции по итогам года - до 4-4,5% вместо ожидавшегося с июня диапазона 4,2-4,7%. Прогноз Минэкономразвития говорит о более резком торможении инфляции - до 3,6-3,8%.

Таким образом, ЦБ РФ не считает, что инфляция опускается ниже целевого значения (4%). Это снижает вероятность очередного снижения ставки уже в этом году. Следующее опорное, с корректировкой прогноза заседание ЦБ по ставке состоится 13 декабря.

Предыдущее решение по денежно-кредитной политике сопровождалось фразой, что Совет директоров ЦБ допускает возможность снижения ставки на одном из своих ближайших заседаний и переход в первой половине 2020 года к нейтральной денежно-кредитной политике (когда она не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику, по оценке ЦБ это интервал в 6-7%). На этот раз сигнал более сдержанным: Банк России будет "оценивать целесообразность" дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров, фразы о нейтральной ставке нет в релизе. Осторожность Банка России может быть связана с нерешенностью в правительстве вопроса об инвестициях в новые проекты из Фонда национального благосостояния после того, как его ликвидная часть превысит 7% ВВП. Это, по оценке Банка России, может снова усилить зависимость рубля от нефтяных цен.