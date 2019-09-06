Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию

Впервые в таких совместных с Российской армией широкомасштабных мероприятиях будут задействованы Т-72Б3 новейшей модификации, модернизированные на "Уралвагонзаводе" и недавно поступившие на вооружение белорусских танковых подразделений.
Эти "семьдесят вторые" уже хорошо освоены личным составом в ходе предварительных занятий на танкодромах.
По данным Министерства обороны РБ, в маневрах примут участие более 4000 белорусских военнослужащих: мотострелки, танкисты, артиллерия, бойцы сил специальных операций, авиация и тыловые подразделения.
Кроме 30 танков переброшены также 80 различных бронированных машин, около 50 артиллерийских систем, в том числе САУ 2С1 "Гвоздика", минометы и реактивные системы залпового огня, а также 15 самолетов и вертолетов.
Всего же, по данным пресс-службы Западного военного округа, на полигоне Мулино с условным противником будут сражаться 12 тысяч военнослужащих и около 950 единиц военной и специальной техники. Учения начнутся 13 сентября и продлятся неделю.