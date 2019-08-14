В мире
14.08.2019 14:05
Текст: Юрий Сизов

В учении "Щит Союза-2019" примут участие 12 тысяч военнослужащих Союзного государства

Надежность обороноспособности Союзного государства предстоит подтвердить и в ходе предстоящих в середине сентября на Нижегородской земле учениях "Щит Союза-2019". Более четыре белорусских солдат и офицеров уже готовы к десантированию на полигон Мулино Западного военного округа ВС России, сообщил 14 августа первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев, передает БЕЛТА.
Фото: Павел Чуйко Фото: Павел Чуйко
Фото: Павел Чуйко

Замминистра пояснил, в частности, что численность участвующих в учении войск и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению в соответствии с договорами в области контроля над вооружениями. На предстоящих маневрах с 13 по 19 сентября, по его данным, будет задействовано около 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов. Эти данные, уточнил Белоконев, партнеры по СГ своевременно довели до сведения участников ОБСЕ по Венскому документу 2011 года.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Что касается Беларуси, то она направляет на российский полигон "более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов", - уточнил генерал, добавив, что до 4 октября личный состав, вооружение, военная и специальная техника возвратятся в пункты своей постоянной дислокации.

Несмотря на увеличение числа военных учений объединенных вооруженных сил НАТО вблизи границ Союзного государства, "Щит Союза-2019" пройдет не на приграничных полигонах, а в глубине территории РФ, акцентировал внимание замминистра. Это сделано сознательно, отметил он, чтобы "не обострять обстановку в Европе, и в очередной раз подтверждает стремление обоих государств снизить напряженность в регионе".

Говоря о тактических целях учений, генерал сообщил, что на них предстоит отработать задачи прикрытия границы и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, ведения оборонительных действий и стабилизации обстановки. На первом этапе учений соединения и воинские части на практике будут решать задачи по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах ответственности. Они также завершат подготовку к боевым действиям в условиях нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

На втором этапе, рассказал замминистра, который рассчитан на четверо суток, "предполагается отработать вопросы управления войсками, поддержания взаимодействия и их всестороннего обеспечения в ходе оборонительных боевых действий и реализации мер по стабилизации обстановки".

Фото: Предоставлено Минобороны
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Сейчас воинские части и подразделения уже завершают подготовку к оперативному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза-2019". Оно станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран. Кроме того, по словам Белоконева, армейский структурам предстоит провести совместное тактико-специальное учение с инженерно-саперными подразделениями, инструкторско-методическое занятие с руководством и посредническим аппаратом и общее инструкторско-методическое занятие.

Беларусь, подчеркнул генерал, неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по укреплению мер доверия и безопасности. В то же время он дал понять, что анализ содержания наиболее крупных из учений НАТО, таких как Anakonda-2018 и Dragon-2019, свидетельствует о продолжающейся в альянсе проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве. При этом, констатировал он, в направленности основных мероприятий подготовки войск имеет место смещение центра от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным. "Вот это уже нас не может не беспокоить", - констатировал Белоконев.

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