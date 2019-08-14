В учении "Щит Союза-2019" примут участие 12 тысяч военнослужащих Союзного государства

Замминистра пояснил, в частности, что численность участвующих в учении войск и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению в соответствии с договорами в области контроля над вооружениями. На предстоящих маневрах с 13 по 19 сентября, по его данным, будет задействовано около 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов. Эти данные, уточнил Белоконев, партнеры по СГ своевременно довели до сведения участников ОБСЕ по Венскому документу 2011 года.

Что касается Беларуси, то она направляет на российский полигон "более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов", - уточнил генерал, добавив, что до 4 октября личный состав, вооружение, военная и специальная техника возвратятся в пункты своей постоянной дислокации.

Несмотря на увеличение числа военных учений объединенных вооруженных сил НАТО вблизи границ Союзного государства, "Щит Союза-2019" пройдет не на приграничных полигонах, а в глубине территории РФ, акцентировал внимание замминистра. Это сделано сознательно, отметил он, чтобы "не обострять обстановку в Европе, и в очередной раз подтверждает стремление обоих государств снизить напряженность в регионе".

Говоря о тактических целях учений, генерал сообщил, что на них предстоит отработать задачи прикрытия границы и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, ведения оборонительных действий и стабилизации обстановки. На первом этапе учений соединения и воинские части на практике будут решать задачи по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах ответственности. Они также завершат подготовку к боевым действиям в условиях нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

На втором этапе, рассказал замминистра, который рассчитан на четверо суток, "предполагается отработать вопросы управления войсками, поддержания взаимодействия и их всестороннего обеспечения в ходе оборонительных боевых действий и реализации мер по стабилизации обстановки".

Сейчас воинские части и подразделения уже завершают подготовку к оперативному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза-2019". Оно станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран. Кроме того, по словам Белоконева, армейский структурам предстоит провести совместное тактико-специальное учение с инженерно-саперными подразделениями, инструкторско-методическое занятие с руководством и посредническим аппаратом и общее инструкторско-методическое занятие.

Беларусь, подчеркнул генерал, неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по укреплению мер доверия и безопасности. В то же время он дал понять, что анализ содержания наиболее крупных из учений НАТО, таких как Anakonda-2018 и Dragon-2019, свидетельствует о продолжающейся в альянсе проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве. При этом, констатировал он, в направленности основных мероприятий подготовки войск имеет место смещение центра от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным. "Вот это уже нас не может не беспокоить", - констатировал Белоконев.