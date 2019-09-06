Бомбардировщики США прибыли в Великобританию для участия в учениях НАТО

Группа стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress прибыла на британскую авиабазу Фэйрфорд для участия в военно-воздушных учениях НАТО "Ample Strike - 2019".

Такую информацию в четверг распространила пресс-служба командования ВВС США в Европе и Африке, пишет ТАСС. Американские самолеты примут участие в тренировках на европейском театре для усовершенствования взаимодействия бомбардировщиков.

В заявлении подчеркивается, что эти миссии позволяют "участвовать в совместных операциях с союзниками и партнерами США, а также демонстрировать возможности резервных сил по обеспечению боеготовности".