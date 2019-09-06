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06.09.2019 00:51
Рубрика: В мире

Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit

Джо Джонсон. Фото: AP Photo Джо Джонсон. Фото: AP Photo
Джо Джонсон. Фото: AP Photo

Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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В своем Тwitter политик написал, что для него было честью на протяжении девяти лет представлять Орпингтон и работать министром при трех премьерах, однако в последние недели он разрывался между преданностью семье и национальными интересами. "Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра", - цитирует РИА Новости брата премьера.

Представитель офиса Бориса Джонсона прокомментировал отставку, отметив, что премьер-министр и как политик, и как брат "понимает, что Джо было нелегко". Он также охарактеризовал его как прекрасного и талантливого министра, а также отличного депутата.

Джо Джонсон, в отличие от Бориса, который является ярым сторонником Brexit, поддерживает проведение второго референдума с включением в бюллетень варианта "остаться в ЕС".

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