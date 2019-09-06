Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit

Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
В своем Тwitter политик написал, что для него было честью на протяжении девяти лет представлять Орпингтон и работать министром при трех премьерах, однако в последние недели он разрывался между преданностью семье и национальными интересами. "Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра", - цитирует РИА Новости брата премьера.
Представитель офиса Бориса Джонсона прокомментировал отставку, отметив, что премьер-министр и как политик, и как брат "понимает, что Джо было нелегко". Он также охарактеризовал его как прекрасного и талантливого министра, а также отличного депутата.
Джо Джонсон, в отличие от Бориса, который является ярым сторонником Brexit, поддерживает проведение второго референдума с включением в бюллетень варианта "остаться в ЕС".
It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout— Jo Johnson (@JoJohnsonUK) 5 сентября 2019 г.