Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit

Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.

В своем Тwitter политик написал, что для него было честью на протяжении девяти лет представлять Орпингтон и работать министром при трех премьерах, однако в последние недели он разрывался между преданностью семье и национальными интересами. "Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра", - цитирует РИА Новости брата премьера.

Представитель офиса Бориса Джонсона прокомментировал отставку, отметив, что премьер-министр и как политик, и как брат "понимает, что Джо было нелегко". Он также охарактеризовал его как прекрасного и талантливого министра, а также отличного депутата.

Джо Джонсон, в отличие от Бориса, который является ярым сторонником Brexit, поддерживает проведение второго референдума с включением в бюллетень варианта "остаться в ЕС".