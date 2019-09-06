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Текст:   Екатерина Ясакова 
18:51 06.09.2019

ЦБ: Переход на проектное финансирование может привести к росту цен на жилье

Реформа строительства, связанная с переходом на использование эскроу-счетов, может временно привести к росту цен на жилье и ставок по ипотеке, не исключают в Центробанке России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Набиуллина объяснила рост закредитованности граждан стагнацией доходов

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, переход на проектное финансирование может привести к росту стоимости жилья, однако изменения не будут носить продолжительный характер.

"С развитием этого процесса, если это будет и с развитием конкуренции, мы надеемся, что выйдем на нормальную траекторию", - передает ТАСС слова Набиуллиной с пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Мутко рассказал, когда снижение ключевой ставки скажется на ипотеке

В свою очередь, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил в пятницу, что после перехода отрасли на проектное финансирование, цены на первичном рынке жилья в среднем по России выросли на 7 процентов.

По его словам, в отдельных регионах, в частности в Санкт-Петербурге, рост цен составил 14 процентов, что связано со снижением темпов строительства и последующим дефицитом предложений на рынке. "Но чем больше рынок адаптируется к проектному финансированию, тем стабильнее будут цены", - заключил Виталий Мутко.

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