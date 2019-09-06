Что будет с рублем после заседания Банка России

Сегодня российский фондовый и валютный рынки устремят свое внимание на комментарии Банка России по ключевой ставке. Большинство инвесторов ожидают от ЦБ снижения ставки на 0,25 процентного пункта (до 7 процентов). Более того, вера в подобную линию развития событий настолько велика, что все это уже заложено в котировки и отыграно как в паре с долларом, так и с евро, отмечают аналитики FxPro.

Рублевые активы, в особенности суверенный долг, остаются привлекательными для иностранных инвесторов, а осторожное снижение ставки на 0,25 процентного пункта вряд ли приведет к какому-либо существенному снижению спроса нерезидентов на эти активы, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Таким образом снижение ключевой ставки не станет основным драйвером для движения курса рубля в ближайшей перспективе, полагает он.

По его мнению, движения рубля сегодня и на следующей неделе будут определяться внешне рыночными коллизиями. "Сейчас мы видим, что настроениям участников рынка удалось воспрянуть после новостей о назначении торговых переговоров США и Китая на октябрь, а также появлении надежд на деэскалацию протестов в Гонконге. Если данному весьма хрупкому оптимизму удастся удержаться в рынке, то рубль в недельной перспективе будет находиться в диапазоне 65,2-66,7 за доллар", - прогнозирует Покатович.

Сегодняшние действия ЦБ могут оказаться и более решительными, допускают аналитики FxPro. Если ЦБ опустит ставку на 0,5 процентного пункта, устоять у рубля, скорее всего, не получится, полагают они.

Банк России вполне может пообещать в релизе по ставке "действовать по обстоятельствам" до конца года, прогнозируют в FxPro. Такое заявление способно пойти на пользу курсу в ближайшее время. В итоге российской валюте будет по силам отойти от тревожных отметок в 67 за доллар и 74 за евро, в область 66 в паре "доллар-рубль" и 72,5 в паре "евро-рубль", считают в FxPro.