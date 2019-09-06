Что нужно, чтобы сборная России пробилась в 1/4 финала ЧМ по баскетболу

Уступив Польше в стартовом матче второго группового этапа на баскетбольном чемпионате мира в Китае, сборная России сохранила лишь теоретические шансы на выход в четвертьфинальную стадию турнира. Рассказываем, какие условия должны сбыться, чтобы наши оказались в восьмерке сильнейших ЧМ-2019.

Напомним, на втором групповом этапе учитываются все результаты предыдущего раунда. Таким образом, положение команд в квартете "I" после матча россиян с поляками выглядит следующим образом: Польша - 4 победы, 0 поражений; Аргентина - 3-0; Венесуэла - 2-1; Россия 2-2.

Очевидно, что наша команда уже никоим образом не сможет достать поляков, даже если в воскресенье обыграет Венесуэлу. А вот аргентинцев догнать математически еще реально. Но для этого нужно, чтобы Луис Скола и компания проиграли сегодня Венесуэле, а затем еще и полякам. Тогда, если сборная России одолеет Венесуэлу, в итоговой таблице Польша с пятью победами займет в группе "I" первое место, а у остальных трех команд окажется по три победы.

При выявлении лучшей сборной из образовавшегося трио будет учитываться разница очков в матчах между тремя этими командами. То есть, сборной России в воскресенье нужно как можно крупнее обыгрывать венесуэльцев. Напомним, на первом групповом этапе россияне уступили аргентинцам с разницей "-8" - 61:69.

Впрочем, если сегодня Аргентина в южноамериканском противостоянии окажется сильнее, воскресный матч подопечных Базаревича уже не будет иметь никакого значения.

Матч Аргентина - Венесуэла начнется в 15:00 по московскому времени. Встреча Россия - Венесуэла намечена на воскресенье на 16:00 мск.