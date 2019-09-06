Германия пересела на электрические велосипеды

Электровелосипеды в Германии оказались популярнее электрических автомобилей, хотя на покупку последних государство дает субсидии.

Речь идет о трехколесных транспортных средствах на электротяге с большой корзиной, где немцы перевозят детей, домашних животных, покупки и даже небольшие грузы. В 2018 году такие велосипеды разошлись тиражом в 40 тысяч экземпляров. Тогда как электрокары набрали только 36 тысяч продаж, передает Euronews.

Одновременно развивается и рынок сопутствующих товаров. Оказалось, что в Германии уже легко можно купить специальные каски, которые в случае аварии сами отправляют сигнал о ДТП в экстренные службы. Кроме того, спросом пользуются и подушки безопасности для детей, которые активируются в случае падения велосипеда.

"Городская мобильность - это очень широкая тема", - прокомментировал эксперт по велосипедам Андреа Рейдл.