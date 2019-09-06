Глава ЦБ не видит готовности к индивидуальному пенсионному капиталу

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит готовности к внедрению новой системы пенсионных накоплений и считает необходимым совершенствовать действующую.

Три года назад Минфин и ЦБ РФ представили концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен прийти на смену обязательным накоплениям (их формирование заморожено с 2014 года). Предполагалась автоподписка граждан на взносы в ИПК с правом отказаться от них, налоговый вычет на взносы и стимулы для работодателей к софинансированию взносов, а также возможность перевести в новую систему ранее сделанные пенсионные накопления.

Замминистра финансов Алексей Моисеев 27 августа сообщил о решении отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" и пообещал вместе с первым зампредом Банка России Сергеем Швецовым рассказать о деталях изменений на следующей неделе.

Отвечая на пресс-конференции по ключевой ставке на вопрос об ИПК, Набиуллина подчеркнула, что речь идет не просто о переименовании. "На наш взгляд, нужно сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем, пенсионных накоплений", - сказала она.

По ее словам, в первую очередь должна быть решена проблема потери инвестиционного дохода при досрочном (чаще, чем раз в пять лет) переводе накоплений из одного пенсионного фонда в другой.