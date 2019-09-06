IFA 2019: Стиральная машина выбрала программу стирки по фото белья

Компания Candy, известный производитель бытовой техники, привезла на выставку IFA 2019 в Берлине стиральную машину с поддержкой технологии Snap&Wash. Она, как утверждается, способна подобрать оптимальный режим стирки по фотографии кучи грязной одежды, которую владелец сделал на камеру смартфона.

Стиральная машина Candy выбирает программу стирки по фотографии грязной одежды. Фото: Антон Благовещенский/РГ

Судя по иллюстрации на стенде, хозяину умного бытового прибора достаточно разложить одежду на полу рядом со стиральной машиной, затем сделать снимок и загрузить его в фирменное приложение, после чего загрузить белье в барабан.

Остается надеяться, что стиралка действительно оценивает степень загрязнения и тип ткани, а не выбирает стандартную программу "смешанное цветное белье, 30 градусов".

О стоимости новинки Candy не сообщает.