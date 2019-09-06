Правительство выделит средства на закупку иностранных лекарств для детей

На закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, кабинет министров выделил 26,1 миллиона рублей.

Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Субсидии предусмотрены для возмещения затрат "Московского эндокринного завода" на покупку 11270 упаковок незарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов.

О своем решении глава правительства написал в четверг в социальных сетях. "Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов "Московскому эндокринному заводу" оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам", - сообщил он.

Медведев также подчеркнул, что сейчас ведется работа, чтобы до конца 2023 года наладить выпуск всех необходимых форм непосредственно в России для полного обеспечения детей обезболивающими препаратами.