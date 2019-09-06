Китайцы показали новый iPhone в чехле. Вот как он выглядит

Слухи о том, как будет выглядеть новый iPhone и какие он получит размеры корпуса, подтверждаются. На выставке IFA 2019 в Берлине малоизвестный китайский производитель аксессуаров представил чехлы, вставив в них "настоящие iPhone".

Можно заметить, что китайцы, обладающие, несомненно, полным набором инсайдерской информации, сделали в чехле вырез под квадратный модуль камеры. Самих объективов у новых iPhone, по всей видимости, будет три.

Муляж iPhone 11 в чехле. Фото: Антон Благовещенский/РГ

Анонс iPhone 11 намечен на 10 сентября. По слухам, в линейке будут представлены три новых модели - iPhone 11, 11 Pro и 11 Max.

IFA 2019 стартовала 6 сентября в немецкой столице. На ней присутствуют как крупные производители электроники, мобильных устройств и бытовой техники. Ну и компании, выпускающие новые iPhone раньше самой Apple.